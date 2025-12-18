Bodenständige Küche im Steakhaus "Schiefer"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.12.2025: Bodenständige Küche im Steakhaus "Schiefer"
45 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Am vierten Tag steht Fleisch im Mittelpunkt: Gastgeber Alex möchte in seinem stilvollen Steakhaus „Schiefer“ in Goslar mit urbanem Flair und regionalem Bezug überzeugen. Anders als die Location von außen vermuten lässt, gibt es hier kein Fine Dining, sondern bodenständige Küche. Neben Steaks stehen auch Pizza und Burger für den großen Hunger auf der Karte. Kann Alex mit seinem Konzept die Konkurrenz hinter sich lassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen