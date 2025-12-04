Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.12.2025: Speisen im denklmalgeschützen Fachwerkhaus: "Gaststätte Zum Volkshaus"
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Am vierten Tag geht es nach Colbitz außerhalb von Magdeburg. Dort freut sich Inhaber Thomas mit der "Gaststätte Zum Volkshaus" auf seine Mitstreiter. Serviert wird gutbürgerliche deutsche Küche im urigen Ambiente des denkmalgeschützten Fachwerkhauses. Neben Schnitzel und Würzfleisch wollen Thomas und sein Koch und Ehemann beweisen, dass urig nicht langweilig sein muss. Ob das gelingt?
