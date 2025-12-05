Es wird heiß zum Finale in der "Villa Lilo"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.12.2025: Es wird heiß zum Finale in der "Villa Lilo"
45 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Aufgepasst heißt es in Haldensleben in der "Villa Lilo" am letzten Tag der Runde. Inhaber Sascha hat zum Finale seine Geheimwaffe ausgepackt. Die deutsche Flambier-Meisterin Heike ist bereit, den Gästen mit einer Flambier-Show einzuheizen. Die "Villa Lilo", ein Hotel im englischen Landhausstil, rundet die Woche mit gehobener deutscher Küche wie Flammlachs ab. Am Ende der Woche gibt es auch noch die Punkte des Profi-Kochs. Wer wird den Wochensieg mit nach Hause nehmen?
