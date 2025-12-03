Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

An Tag 3 geht es hoch hinaus ins "The Bird". Inhaber Denny verspricht ein kulinarisches Erlebnis in der Rooftop-Location im Herzen Magdeburgs. Neben vorzüglichen Getränken und stilsicherer Atmosphäre, will Denny vor allem mit gehobener Küche und Gerichten wie Cordon Bleu Roll und Schweinebäckchen überzeugen. Wird Denny seine Mitstreiter mit Geschmack und Leidenschaft überzeugen?

