Folge vom 10.12.2025: Es weihnachtet sehr im "La Mia Mamma"
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Zur Wochenmitte geht es nach Dohna ins "La Mia Mamma". Gastgeber Alessandro, genannt "Alex" serviert italienische Weihnachtsklassiker mit Herz und Leidenschaft. Viel Familie, viel Emotion und viel Geschmack. Doch wie kommt sein festliches Menü bei der Konkurrenz an?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
