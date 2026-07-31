Ricarda Hofmann (Busenfreundin)Jetzt kostenlos streamen
Meryl Deep Talk
Folge 18: Ricarda Hofmann (Busenfreundin)
Sie hat ein sicheres Leben gegen ein sichtbares getauscht – und dafür einen Preis gezahlt. In dieser Folge Meryl Deep Talk spricht Ricarda Hofmann so ehrlich wie selten über Mut, Sichtbarkeit und Haltung. Ricarda ist die Stimme von „Busenfreundin", einem der reichweitenstärksten Podcasts Deutschlands. Studiert hat sie Politik- und Staatswissenschaften, gearbeitet in der Unternehmenskommunikation – dann hat sie, wie sie sagt, „Politik gegen Pointen getauscht". Heute schreibt sie fürs Fernsehen, hat ein Kinderbuch veröffentlicht und wurde 2026 mit dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Wir sprechen über den Mut zum Coming-out, über Ehrlichkeit, die wehtut (auch beim Thema Therapie), über den Preis von Haltung – und über die Frage: Kann man lernen, sichtbar zu sein?
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