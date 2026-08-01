Sandro Cap x Meryl Deep TalkJetzt kostenlos streamen
Meryl Deep Talk
Folge 19: Sandro Cap x Meryl Deep Talk
Über 160.000 Menschen kennen ihn als „Der Münchner" – den mit der schnellen Pointe. Aber hinter dem wohl lustigsten Influencer Bayerns steckt jemand, der einmal alles riskiert hat. Alessandro Capasso, bekannt als Sandro Cap, wollte eigentlich singen. 2017 stand er beim ESC-Vorentscheid. Heute erreicht er mit seinen Videos über München ein Millionenpublikum – doch der Weg dahin begann mit einer mutigen Entscheidung: den sicheren Job aufzugeben und alles auf sich selbst zu setzen. In dieser Folge von MERYL DEEP TALK spricht Meryl Deep mit ihm über den Mut zum Sprung ins Ungewisse, den Traum, der bis heute wartet, und den Preis, immer der Gutgelaunte sein zu müssen. Und darüber, wie es sich anfühlt, wenn der Interviewer plötzlich selbst die Antworten geben muss. Ein Gespräch über Mut, Zweifel und echte Veränderung.
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