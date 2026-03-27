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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die Bersaglieri

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 1vom 27.03.2026
Die Bersaglieri

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 1: Die Bersaglieri

60 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. In dieser Folge sucht er nach Relikten, die von den heldenhaften Taten der Militäreinheit Bersaglieri berichten. Die Truppe verteidigte den Mauriapass in Friaul-Julisch Venetien.

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