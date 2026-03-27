Waffenverstecke der PartisanenJetzt kostenlos streamen
Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 5: Waffenverstecke der Partisanen
51 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Er durchsucht heute einen Ort, an dem die italienischen Partisanen während einer Schlacht gegen die deutsche Wehrmacht ihre vergrabenen Waffen hinterließen.
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Formasette srl & © Season 1: Videorechte: Formasette srl, Bildrechte: Formasette 2021