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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Waffenverstecke der Partisanen

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 5vom 27.03.2026
Waffenverstecke der Partisanen

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 5: Waffenverstecke der Partisanen

51 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Er durchsucht heute einen Ort, an dem die italienischen Partisanen während einer Schlacht gegen die deutsche Wehrmacht ihre vergrabenen Waffen hinterließen.

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