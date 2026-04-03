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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Die Todesbrigaden

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 03.04.2026
Die Todesbrigaden

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 8: Die Todesbrigaden

53 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er durchsucht die Erde nach Relikten, die von den sogenannten Todesbrigaden hinterlassen wurden. Schwer bewaffnet, doch nur schlecht vor dem eigenen Tod gerüstet arbeiteten sie sich während des Ersten Weltkriegs zu den feindlichen Verteidigungslinien vor.

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