Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 8: Die Todesbrigaden
53 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er durchsucht die Erde nach Relikten, die von den sogenannten Todesbrigaden hinterlassen wurden. Schwer bewaffnet, doch nur schlecht vor dem eigenen Tod gerüstet arbeiteten sie sich während des Ersten Weltkriegs zu den feindlichen Verteidigungslinien vor.
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise, Dokumentation
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Formasette srl & © Season 1: Videorechte: Formasette srl, Bildrechte: Formasette 2021