Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 9: Die Fiamme Verdi
51 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Abenteurer Gibba ist mit seinem Metalldetektor in Italien unterwegs. Er ist der Gebirgsjäger-Einheit der "Grünen Flammen" auf der Spur, die 1918 in der Provinz Trient einen Sieg gegen die Österreicher erreichen konnte.
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Formasette srl