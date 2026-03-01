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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Klaustrophobie am Monte Marrone

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 27.03.2026
Klaustrophobie am Monte Marrone

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 4: Klaustrophobie am Monte Marrone

47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - quer durch seine Heimat Italien. Rund um den Monte Marrone in den Abruzzen sucht er nach Waffen, die italienische Alpini den Deutschen im Frühjahr des Jahres 1944 nach deren Niederlage abgenommen hatten. Sie sollen in einer Schlucht vor sich hin rosten.

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