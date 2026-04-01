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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Der Schatz des Domenico Fuoco

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 13vom 10.04.2026
Der Schatz des Domenico Fuoco

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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte

Folge 13: Der Schatz des Domenico Fuoco

57 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Mit seinem Metalldetektor sucht Abenteurer Gibba nach dem verschollenen Schatz der Kultfigur Domenico Fuoco, der mit seinen Verbündeten Reisende im Mainarde-Gebirge ausraubte.

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