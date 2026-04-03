Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Folge 6: Die Ardennenschlacht
51 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Gibba ist mit seinem Metalldetektor der Geschichte auf der Spur - dieses Mal nicht wie üblich in Italien, sondern in Belgien. Dort geht er einem wichtigen historischen Ereignis auf den Grund: Während der Ardennenoffensive gelang es den Alliierten die Deutschen zum Erliegen zu bringen. Welche Spuren lassen sich darüber im Erdreich finden?
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Metal Detective - Spurensucher der Geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:IT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 4: Formasette srl & © Season 1: Videorechte: Formasette srl, Bildrechte: Formasette 2021