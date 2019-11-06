Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 21vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Luisa hat also ein Problem "zu kommen" - immer noch besser als Milas Sexleben! Mila versucht sich zu erinnern, wann SIE das letzte mal Sex hatte. Die Gedächtnisauffrischung fällt frustrierend aus: es ist mehr als zwei Jahre her. OMG! Ohne Gül geht Felicitas im Haushalt rettungslos unter. Also sorgt sie dafür, dass die gewiefte Putzfrau wieder zur Arbeit antritt. Rechte: SIXX

