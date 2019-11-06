Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019

Um Mila und ihrer Suche nach "Casual Sex" ein wenig auf die Sprünge zu helfen, hat Theresa ihr ein Interview mit der Sexpertin Karina Love verschafft. Die verunsichert Mila aber damit, dass heutzutage ein wenig mehr als einfach Sex erwartet wird. Die "Russische Beinschere" zum Beispiel. Echt jetzt? Luisa und Sami geraten wieder aneinander. Doch dieses Mal schafft Sami es wirklich, Luisa aus der Fassung zu bringen. Rechte: SIXX

