SAT.1Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Folge 25: Fitness-Ralph

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila hat sich doch dazu entschlossen, Ralph zu treffen. Wäre ja auch gelacht, wenn sie sich von irgendwelchen "Regeln" und Anforderungen abschrecken lässt. Doch ihr Date mit Fitness-Ralph läuft komplett anders, als sie es erwartet, denn auch er hat sehr spezielle "Regeln" und Anforderungen. Bei Zellingers gibt es Zoff, weil Felicitas für Luisas Hochzeit die eisernen Reserven angezapft hat. Und das, obwohl Hendrik gerade seinen Job gekündigt hat. Rechte: SIXX

