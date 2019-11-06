Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Viva la revolution!

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Viva la revolution!

Viva la revolution!Jetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 27: Viva la revolution!

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila befindet sich im Streik. Bevor sie keine Festanstellung hat, schreibt sie keine Zeile mehr fürs Heart Magazine! Zu allem Überfluss hat sich Tobi vor ihrer Haustüre niedergelassen und lässt sogar Herz-Ballons mit Milas Namen vor dem Balkon aufsteigen. Luisa ist ziemlich angefressen: Julian will sie in eine Villa an den Starnberger See verschleppen und Sami ignoriert ihre Vorschläge für den Businessplan. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen