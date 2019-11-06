Der imaginäre Ex-FreundJetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 28: Der imaginäre Ex-Freund
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila gibt Tobi noch eine Chance und die zwei landen wild knutschend im Schlafzimmer. Allerdings ist da auch Tobis Ex Sandra - zumindest vor Milas innerem Auge - und nichts geht mehr bei Mila. Um nicht als komplette Loserin dazustehen erfindet sie einen sehr coolen Ex-Freund und quatscht sich damit um Kopf und Kragen. Luisa hat einen ziemlich heißen Traum von Sami und weiß langsam nicht mehr, was sie davon halten soll. Schließlich ist sie doch mit Julian verlobt! Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX