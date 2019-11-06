Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 30vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Zwischen Mila und Nick herrscht Krieg - schließlich ist Nick indirekt daran Schuld, dass Tobi mit Mila Schluss gemacht hat. Theresa zwingt die beiden aber sich zu arrangieren. Da hat Mila eine "Spitzenidee", um Theresas Dreamteam unwiederbringlich zu sprengen. Der Wohnzimmer-Flohmarkt bei Zellingers wird endgültig zum Kriegsgebiet, als Hendrik Felicitas' heißgeliebte Versace-Roben zum Kauf anbietet. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Rechte: SIXX

SAT.1
