Mila

Ein Date mit Henry

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 06.11.2019
Ein Date mit Henry

Folge 33: Ein Date mit Henry

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila hat ein Date mit Henry und fragt sich, ob es unprofessionell ist, mit ihm auszugehen. Darf sie das als seine "Chefin" - nutzt sie ihn damit nicht nur aus? Doch Milas Zweifel werden auf unangenehmste Weise im Keim erstickt. Milas Familie verheimlicht unterdessen krampfhaft Hendriks Arbeitslosigkeit vor Julian. Dafür müssen sich Felicitas und Co. einiges einfallen lassen, denn der Schwiegersohn in spe liegt mit Magen-Darm in Luisas Bett. Rechte: SIXX

