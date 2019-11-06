Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 34vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Mila hat einen Plan: Sie muss unbedingt Nick zurück ins Heart-Boot holen! Doch nur mit einer semi-legalen Aktion, bei der Mila Nicks heißgeliebten Mustang "zurückkauft" findet das Dreamteam wieder zusammen. Luisa ist wild entschlossen, sich nicht weiter von Sami für seine Shisha-Lounge einspannen zu lassen. Doch dann ruft Sami Luisa unverhofft und unter starkem Druck an, weil er ihre Hilfe braucht.

SAT.1
