Mila
Folge 34: Dreamteam reloaded
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila hat einen Plan: Sie muss unbedingt Nick zurück ins Heart-Boot holen! Doch nur mit einer semi-legalen Aktion, bei der Mila Nicks heißgeliebten Mustang "zurückkauft" findet das Dreamteam wieder zusammen. Luisa ist wild entschlossen, sich nicht weiter von Sami für seine Shisha-Lounge einspannen zu lassen. Doch dann ruft Sami Luisa unverhofft und unter starkem Druck an, weil er ihre Hilfe braucht. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
6
Copyrights:© SIXX