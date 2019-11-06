Mila
Folge 35: Wohin mit Bernd?
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Dreamteam ist zurück. Und gleich geht es wieder mit dem Streit los. Nick soll Mila privat für eine Homestory ablichten und zieht sie damit auf, bis Mila komplett genervt ist. Alles beim Alten also. Doch dann steht Papa Bernd mit zwei eingegipsten Armen vor der Tür, und die Sache verspricht doch noch interessant zu werden. Rechte: SIXX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX