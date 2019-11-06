Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Sally nötigt Mila zu einem Doppeldate. Mila ist wenig begeistert, tut Sally aber den Gefallen. Dass sie dabei den charmanten Marc kennenlernt, der ihr Innerstes zu kennen scheint, ist für Mila eine wunderbare Überraschung. Doch Sally macht Mila unfreiwillig einen Strich durch die Rechnung. Durch ein Mißverständnis nimmt Felicitas an, ihr Küken sei schwanger. In Wahrheit ist das, was Luisa ihrer Mutter verheimlicht, um einiges dramatischer. Rechte: SIXX

