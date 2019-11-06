Mila
Folge 38: High durch die Nacht
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine entspannte Nacht sieht anders aus: Mila muss die völlig überdrehte Sally beaufsichtigen, weil sie high von ihren thailändischen Antibiotika ist - die Pillen waren getarntes LSD. Als wäre das nicht schon anstrengend genug, schleppt Sally sie auch noch zu Felicitas. Noch schlechter könnte der Zeitpunkt nicht sein, denn bei Zellingers hängt der Haussegen gerade mächtig schief. Rechte: SIXX
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX