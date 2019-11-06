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Mila

Versteh einer die Frauen...

SAT.1Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Versteh einer die Frauen...

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Mila

Folge 39: Versteh einer die Frauen...

24 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila hat es durch eine clevere Websuche tatsächlich geschafft, ihren Mila-Versteher-Flirt Marc wiederzufinden und freut sich auf die Weiterführung des Dates. Das nervt Nick tierisch, da er sich natürlich den ganzen Tag ihre Schwärmereien anhören muss. Als Mila allerdings erkennen muss, dass die Frauenverstehernummer nur eine Masche ist, rastet sie aus. Kathi ist auch genervt - von Nils. Der scheint kein bisschen eifersüchtig zu sein, als sie ein unerwartetes Date hat. Rechte: SIXX

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