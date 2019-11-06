Mila
Folge 40: Mila overdated
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila hat beschlossen, nie wieder die Wohnung zu verlassen. Sie ist overdated und glaubt, nie ihre große Liebe zu finden. Nicht einmal Sally schafft es, sie auf andere Gedanken zu bringen. Im Hause Zellinger hingegen wird gerade eine Spitzenidee in die Tat umgesetzt: Hendrik eröffnet im Wohnzimmer seine neue Praxis! Felicitas ist alles andere als begeistert. Rechte: SIXX
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX