Folge 41: Fotograf der Reichen und Schönen
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila freut sich auf ein neues Date. Sie verabredet sich mit Chris auf dem Rummelplatz, soll aber vorher nach Ansage der Chefin mit Nick eine Ausstellungseröffnung besuchen. Nicks Laune ist im Keller. Kurzerhand packt Mila ihre Handschellen aus, kettet Nick an ihr Handgelenk und bittet ihn freundlich sie zur Ausstellung zu begleiten. Auf der gemeinsamen Autofahrt erfährt sie zum ersten Mal Details aus Nicks wildem Leben als erfolgreicher Fotograf der Reichen und Schönen. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX