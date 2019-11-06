Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Fotograf der Reichen und Schönen

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Fotograf der Reichen und Schönen

Fotograf der Reichen und SchönenJetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 41: Fotograf der Reichen und Schönen

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila freut sich auf ein neues Date. Sie verabredet sich mit Chris auf dem Rummelplatz, soll aber vorher nach Ansage der Chefin mit Nick eine Ausstellungseröffnung besuchen. Nicks Laune ist im Keller. Kurzerhand packt Mila ihre Handschellen aus, kettet Nick an ihr Handgelenk und bittet ihn freundlich sie zur Ausstellung zu begleiten. Auf der gemeinsamen Autofahrt erfährt sie zum ersten Mal Details aus Nicks wildem Leben als erfolgreicher Fotograf der Reichen und Schönen. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen