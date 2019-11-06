Mila
Folge 43: Mädelsabend
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila, Sally und Louisa lassen es sich bei ihrem Mädelsabend so richtig gut gehen. Keine Handys, keine Gespräche über Männer. Wer die Regel bricht, muss im Club eine Runde Shots schmeißen. Nachdem genug Alkohol geflossen ist, macht Louisa ihren Freundinnen ein schockierendes Geständnis: Ihre Libido ist entflammt - doch das liegt nicht an ihrem zukünftigen Ehemann Julian. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX