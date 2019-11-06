Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Ziehen sich Gegensätze an?

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Ziehen sich Gegensätze an?

Ziehen sich Gegensätze an?Jetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 47: Ziehen sich Gegensätze an?

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Dr. Konrad ist zu Besuch bei Mila. Nachdem sie den Psychologen vorerst als uninteressant und langweilig eingestuft hatte, findet sie mittlerweile doch Gefallen an ihm. Die beiden könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. Für Mila gilt es nun herauszufinden, ob Gegensätze sich tatsächlich anziehen. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen