SAT.1Staffel 1Folge 53vom 06.11.2019
Folge 53: Business Lady

23 Min.Folge vom 06.11.2019

In Kostümchen und High Heels hechtet Mila zu einem Interview-Termin mit dem smarten Producer Theo zum Thema "Taffe Frauen - Steile Karrieren. Was macht ihren Erfolg aus?" Der erfahrene Theo belächelt Mila und nimmt ihr die Rolle der Taffen nicht ab. Obwohl Mila stolpert und stottert, richtet sie sich auf, rückt ihre Krone zurecht und hält eine selbstbewusste Rede, die das Produktionsteam so schnell nicht vergessen wird. Rechte: SIXX

