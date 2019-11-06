Mila
Folge 54: Mila unter Druck
23 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila hat irrsinniges Lampenfieber vor ihrem Live-Auftritt in der Morgensendung. Selbst ihre eigene Redaktion macht ihr Druck. Einzig Nick gelingt es, sie ein bisschen zu beruhigen. Als Mila nach Hause fährt, um sich dort mental vorzubereiten, steht plötzlich Theo vor ihrer Tür. Der Producer übertreibt es etwas mit seiner Fürsorglichkeit und Mila setzt ihn kurzer Hand vor die Tür. Unterdessen sitzen Julian und Louisa beim Paartherapeuten. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX