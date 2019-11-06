Mila
Folge 55: Die Live-Blamage
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Bevor das Live-Interview beginnt, taucht Nick auf, um Mila Mut zuzusprechen. Gar keine gute Idee! Denn da sind sie wieder, die Gedanken an Nicks Lippen, seinen Körper, seine sexy Ausstrahlung. Mila wünscht sich nichts sehnlicher, als diese Gedanken jetzt ins Nirvana schicken zu können. Als das Interview beginnt und Nick seine Kollegin vor Millionen von Zuschauern lobt, wird es Mila zu viel. Sie kann sich kaum noch konzentrieren und begeht einen folgenschweren Fehler. Rechte: SIXX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX