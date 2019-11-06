Mila
Folge 58: Mädelsrunde
23 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Zwischen Mila und Ingrid, dem Supermodel, entsteht so etwas wie Freundschaft. Ingrid bittet Mila sogar um Hilfe in Beziehungsfragen, da sie sich unsicher ist, ob sie mit Nick zusammen ziehen möchte. Mila hat hingegen mit ihrem Gewissen zu kämpfen: Soll sie Ingrid von Nicks Untreue berichten? Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX