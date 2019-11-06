Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 60vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila schwebt mit Diego im Siebten Himmel. Dann bittet er sie allerdings, mit ihm nach Mexiko zu gehen - für Mila kommt das nach nur ein paar gemeinsamen heißen Nächten ein wenig überraschend. In der Redaktion kursiert unterdessen das Gerücht, dass Theresa lesbisch ist: Nadine hat zufällig herausbekommen, dass Toni bei ihr wohnt. Rechte: SIXX

