Mila
Folge 60: Auf nach Mexiko?
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila schwebt mit Diego im Siebten Himmel. Dann bittet er sie allerdings, mit ihm nach Mexiko zu gehen - für Mila kommt das nach nur ein paar gemeinsamen heißen Nächten ein wenig überraschend. In der Redaktion kursiert unterdessen das Gerücht, dass Theresa lesbisch ist: Nadine hat zufällig herausbekommen, dass Toni bei ihr wohnt. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX