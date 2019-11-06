Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 63vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila ist ausgelaugt, beim Thema Dating ist die Luft raus - privat und beruflich. Ihre Chefin Theresa erteilt ihr nun den Auftrag, eine Kolumne über das "Gelingen der Liebe" zu verfassen. Doch woher soll sie die Inspiration für den Artikel nehmen? Ein Besuch bei ihren Eltern lässt sie schließlich aufmerksam werden. Sally sucht unterdessen immer noch verzweifelt nach dem Namen ihres letzten One-Night-Stands. Rechte: SIXX

SAT.1
