Mila
Folge 65: Zurück zum Ex?
24 Min.Folge vom 06.11.2019
In Milas Kopf verfestigt sich die Idee immer mehr, dass Marco der richtige Mann für sie war und ist. Sein Reiseblog macht einen guten Eindruck, er scheint sich weiterentwickelt zu haben und nun ist es an der Zeit - nach jahrelanger Funkstille - wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Sally findet unterdessen endlich den Namen ihres heißen One-Night-Stands. Die erste Begegnung nach der gemeinsamen Nacht verläuft für Sally jedoch ernüchternd. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX