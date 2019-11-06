Mila
Folge 67: Von Mann zu Mann
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Milas Geduld ist am Ende. Nachdem sie sich endlich dazu aufgerafft hat, ihrem Exfreund Marco zu schreiben, lässt dieser mit einer Antwort auf sich warten. Unterdessen setzen Luisas Eltern alles daran, sie und Julian wieder zusammen zu führen, greifen dafür aber auf fragwürdige Methoden zurück. Ob es eine gute Idee ist, sich in fremde Liebesangelegenheiten einzumischen? Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX