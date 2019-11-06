Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Ein Song für Mila?

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 06.11.2019
Ein Song für Mila?

Ein Song für Mila?Jetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 68: Ein Song für Mila?

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila ist noch immer wie besessen von Marco. Dieser hat ihr zwar noch immer nicht geantwortet, aber ein romantisches Musikvideo gepostet, was Mila zur Annahme führt, dass das Video eigentlich für sie bestimmt ist. Sie ist davon überzeugt, dass Marco genauso an ihr interessiert ist und Gesang mit Gitarrenspiel sein Weg ist, das auszudrücken. Wenn sie da nicht mal voreilig ist. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen