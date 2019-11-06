Mila
Folge 69: Die perfekte Jeans
Mila wird von Sally dazu verdonnert, sich die perfekte Jeans für ein Wiedersehen mit Marco zu gönnen. Sally ist nämlich überzeugt davon, dass eine perfekt sitzende Hose über Sieg oder Niederlage entscheidet. Mila zeigt sich eher skeptisch - vor allem in Anbetracht der horrenden Preise des Jeans-Ladens, in den sie wider Willen geschleppt wird. Fraglich, ob dieses teure Unterfangen ausreicht, Marco von sich zu überzeugen. Rechte: SIXX
