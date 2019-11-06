Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese verflixten Gefühle

SAT.1Staffel 1Folge 74vom 06.11.2019
Folge 74: Diese verflixten Gefühle

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila ist außer sich - jetzt, wo sie einen Buch-Deal mit einem Verlag an Land gezogen hat, vermasselt Nick mit seinem Liebesgeständnis alles. Mila will sich aber gar nicht auf ihn einlassen. Sie denkt, dass sie Nicks zweite Wahl ist und er nur deshalb Interesse zeigt, weil er jetzt Single und allein ist. Theresa muss sich unterdessen selbst eingestehen, dass sie Gefühle für Uwe hat - was sie so gar nicht freut. Rechte: SIXX

