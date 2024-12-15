Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 1: Alle Hände voll zu tun
38 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6
Der Markt für Luxusimmobilien in Los Angeles kämpft nach vielen Rekordjahren mit Problemen. Die ULA-Villensteuer, geringe Bestände und hohe Zinssätze machen es den Immobilienmaklern nicht leicht. Die Verkaufs-Profis Tracy Tutor, Josh Altman und Josh Flagg lassen sich davon nicht einschüchtern und geben ihr Bestes, um weiterhin erfolgreich traumhafte Häuser zu verkaufen.
