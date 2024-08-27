Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marmorstein und Innenpool

sixxStaffel 15Folge 3vom 27.08.2024
40 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 6

Josh Altman bekommt den Auftrag, eine Villa zu verkaufen, in der viel Marmor verbaut wurde. Der Immobilienmakler veranstaltet ein großes Event, um die Gäste bei der öffentlichen Besichtigung zu beeindrucken. Josh Flagg und Tracy schauen sich Joshs Traumhaus an, das er vor kurzem gekauft hat. Flagg hat das Haus ohne vorherige Sichtung erworben und merkt nun, dass er einen großen Fehler begangen hat. Zudem betreut Tracy ein junges und unerfahrenes Paar.

