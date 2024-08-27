Marmorstein und InnenpoolJetzt kostenlos streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 3: Marmorstein und Innenpool
40 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 6
Josh Altman bekommt den Auftrag, eine Villa zu verkaufen, in der viel Marmor verbaut wurde. Der Immobilienmakler veranstaltet ein großes Event, um die Gäste bei der öffentlichen Besichtigung zu beeindrucken. Josh Flagg und Tracy schauen sich Joshs Traumhaus an, das er vor kurzem gekauft hat. Flagg hat das Haus ohne vorherige Sichtung erworben und merkt nun, dass er einen großen Fehler begangen hat. Zudem betreut Tracy ein junges und unerfahrenes Paar.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen