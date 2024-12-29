Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 8: Der Workaholic
40 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 6
Während Josh Flagg die Pariser Fashion Week besucht, versucht Tracy in seinem Auftrag ein Haus zu verkaufen. Doch der Verkauf gestaltet sich schwieriger als gedacht, da es kaum Interessenten gibt. Zur selben Zeit ist Josh Altman auf der Suche nach einer Immobilie für den Schönheitschirurgen Terry Dubrow. Da er selbst bei den Besichtigungen nicht vor Ort sein kann, übernimmt diese Aufgabe seine Frau Heather. Doch sie hat hohe Ansprüche...
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen