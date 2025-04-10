Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Wird alles fertig?

sixxStaffel 15Folge 10vom 10.04.2025
Wird alles fertig?

Wird alles fertig?Jetzt kostenlos streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 10: Wird alles fertig?

41 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 6

Josh Altman trifft sich mit zwei potenziellen Kunden. Das Paar möchte sein Haus für 40 Millionen Dollar verkaufen. Nun muss Altman die beiden überzeugen, dass er der richtige Makler für den Verkauf ist. Währenddessen hat Josh Flagg ein Werbevideo für eine Immobilie gemacht, um mehr Käufer anzulocken. Bei der offenen Besichtigung wird sich zeigen, ob seine Idee funktioniert hat.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen