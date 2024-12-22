Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 5: Die Baustelle nebenan
40 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 6
Tracys findet einen Neubau, der zum Verkauf steht. Doch die Immobilie ist zu dem Zeitpunkt noch eine Baustelle und nebenan wird ein weiteres Haus gebaut. Die Maklerin zweifelt, ob der hohe Preis angemessen ist. Josh Altman kümmert sich um den Verkauf eines Hauses, das seinen Freunden gehört. Josh Flagg ist interessiert und will, dass Tracy für ihn die Verhandlungen mit Altman führt.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen