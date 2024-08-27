Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 4: Auf dem Silbertablett
40 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 6
Tracy hat sich von ihrem Freund Erik getrennt. Obwohl sie mit Liebeskummer zu kämpfen hat, will die Maklerin nicht, dass ihre Arbeit unter der Trennung leidet, und betreut weiterhin das junge Paar. Josh Flagg steht vor einer Herausforderung: Ein Kunde will sein Haus weit über dessen Wert verkaufen und Flagg soll sich darum kümmern. Auch Josh Altman hat viel zu tun. Neben dem Verkauf einer Immobilie muss er sich um neue Projekte kümmern.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Dokumentation
Produktion:US, 2017
Copyrights:© Universal Studios Limited
