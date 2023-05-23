Humbug / Mit Schwung durch den Schnee Jetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 1: Humbug / Mit Schwung durch den Schnee
24 Min.Ab 6
Bounce bittet Spiderus um Hilfe, damit der Traumkäfer sie mit schönen Träumen beschenkt. Doch Spiderus denkt nicht daran, weshalb er Albträume kriegt. Beim Ferienfest geraten Miss Spider, Squirt und Bounce auf dem Heimweg in einen Schneesturm.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004