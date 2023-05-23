Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 3: Probier Mal! / Auf dem Wipfel
24 Min.Ab 6
Die Spinnenfamilie wird von Oma Betty und Onkel Gus besucht. Hopsi freut sich anfangs sehr, doch als diese andere Pläne als er haben, ist er enttäuscht. Die Familie hat vorgesehen, Wildreis sammeln zu gehen. Hopsis Geschwister allerdings haben Spaß.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004