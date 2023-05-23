Kuschel-Krabbler / Beste Krabbel-FreundeJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 10: Kuschel-Krabbler / Beste Krabbel-Freunde
24 Min.Ab 6
Als Spinndellas Nichte Blütenblatt zu Besuch kommt, ist Spratz alles andere als begeistert. Außerdem führt ein gewaltiges Gewitter dazu, dass Miss Spider und Holley ihre abendliche Bootsfahrt auf der Pfütze verschieben müssen.
